Fransa seçimlerinde şok ! Sarkozy cumhurbaşkanlığını kaybetti

Fransa'da cumhurbaşkanı seçimine katılacak merkez sağ adayın belirlenmesi için düzenlenen ön seçimin ilk turunu büyük bir sürpriz yaparak, eski başbakanlardan François Fillon kazandı.

Yine eski başbakanlardan Alain Juppe ilk turu ikinci sırada bitirirken, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ise yarışı üçüncü sırada tamamlayarak ikinci tura kalamadan elendi.

İlk tur öncesi son haftaya kadar fazla şans tanınmayan Fillon, seçmenlerine yaptığı teşekkür konuşmasında, "Gururla dik duran bir ülkeyi kimse durduramaz. Beş yıldır süren başarısız sosyalist iktidar dönemine artık son verilmesi gerekir." dedi.

Sonuçların kesinlik kazanmasından sonra gazetecilere açıklama yapan Sarkozy, ikinci turda Fillon'u destekleyeceğini bildirdi. Aktif siyaseti bırakma eğiliminde olduğu mesajını veren Sarkozy, ''Bundan sonra aileme daha fazla vakit ayırıp, kamu işleri ile daha az ilgileneceğim." dedi.

Gelecek hafta ikinci turda yarışacak Juppe de seçmenlerine yaptığı konuşmada, "İkinci turda da bana inananlar ve güvenenler ile birlikte mücadelemi sürdürmeye karar verdim." şeklinde konuştu.

Fillon'un birinci bitirdiği ilk turda "önemli bir sürpriz" yaşandığını hatırlatan Juppe, "İkinci turda da bir sürpriz yaşanmasına hazır olun." ifadesini kullandı.

Bu arada bugünkü ilk tura katılan adaylardan Bruno Le Maire, ikinci turda Fillon'u destekleyeceğini açıklarken, eski Paris Belediye Başkanı adayı Nathalie Kosciusko-Morizet ise Juppe'ye destek verdiğini duyurdu.

Ön seçimin ilk turunda 10 bin 228 sandıkta, 4 milyondan fazla seçmen oy kullanıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 44'ünü François Fillon, yüzde 28'ini Alain Juppe, yüzde 20'sini Nicolas Sarkozy aldı. Seçim yarışına katılan diğer 4 adayın oyları ise yüzde 3'ü geçemedi.

Ön seçimin ilk turuna, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, eski başbakanlardan Alain Juppe ve François Fillon ile yine eski bakanlardan Jean-François Cope, Bruno Le Maire, eski Paris Belediye Başkanı adayı Nathalie Kosciusko-Morizet, Hristiyan Demokrat Parti Başkanı Jean-Frederic Poisson katıldı.

Fransa'daki son anketler, ikinci tur sonucunda belirlenecek merkez sağ adayının, gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimini de kazanacağını gösteriyor.