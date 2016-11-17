Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Berlin'e Deniz Ataşesi olarak atanan ancak geri çekilme talimatına uymayarak yurda dönmeyen Deniz Albay Yusuf Kocaman Berlin Başkonsolosluğunda noter işlemi yaptırmak isterken görüldü.
FETÖ'cü albay Almanya'da böyle görüntülendi!
FETÖ'den aranan Deniz Albay Yusuf Kocaman'ın Almanya'da hayatını sürdürdüğü ortaya çıktı. Noter işlemleri için Berlin Başkonsolosluğunda işlem yaptıran Kocaman böyle görüntülendi...
17 Kasım 2016 Perşembe 18:19
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