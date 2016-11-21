Ermeni vekilden tuzak soru!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO toplantılarında Türkiye’ye yönelik provokatif soruları ile dikkat çeken Ermeni Milletvekili Koryun Nahapetyan’ın tuzağına düşmedi. Stoltenberg, Ermeni milletvekilinin Türkiye-Erminastan sınırı ile ilgili sorusuna, “Bu ikili bir meseledir. İkili düzeyde ele alınması gerekmektedir” diye yanıt verdi



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul’da düzenlenen NATO Parlamenterler Asamblesi’nde yaptığı konuşma sonrası, parlamenterlerin sorularını yanıtladı.

“Hiçbir şekilde Avrupa’nın güvenliğini Amerika’nın güvenliğinde ayrı tutamayız”



Stoltenberg Avrupa Birliği üyeleri arasında kurulan yeni savunma ittifakını değerlendirerek “Ben bütün bu girişimleri memnuniyetle karşılıyorum. Bu daha güçlü bir Avrupa sağlayacaktır. Burada önemli olan burada amaç NATO’ya alternatif bir güç oluşturmak değil, NATO içindeki Avrupa tabanını güçlendirmekten bahsediyoruz. Bizler NATO olarak zaten onlarca yıldır Avrupa’da çok daha güçlü bir savunma alanı yaratılması çağrısında bulunduk. Ancak şundan sakınmamız gerekiyor. Avrupa kendi savunma alanını güçlendirdiği noktada bu NATO ‘nun çalışmalarını tamamlar nitelikte olmalı, rakip olmamalı. Biz şu anda Avrupa’nın savunma kabiliyetini arttırmaktan bahsediyoruz. NATO 22 üyemiz hem de AB üye devleti. Özellikle Brexit sonrası bir kez daha gördük ki AB son derece önemli ama özellikle ABD açısından bakacak olursak NATO tek başına AB tarafından karşılanan bir teşkilat değil. Brexit sonrası şunu söyleyebiliriz NATO bütçesinin yüzde 80’i AB üye devletlerini dışındaki ülkelerden geliyor. Özellikle taburlar konusunda da taburların dörtte üçü Avrupa üyelerini dışından geliyor. Brexit sonrasında İngiltere Kanada ve ABD başa çekiyor yapılan katkılarda. O nedenle hiçbir şekilde Avrupa güvenliğini Amerika’nın güvenliğinden ayrı tutamayız. AB üye devletleri de Avrupa’nın kalanından ayıramayız. Çünkü bazı Avrupa devletleri şu anda Avrupa birliğine üye değiller. Mesela Norveç de bunlardan biri. Yine de Avrupa’ya güvenlik konusunda önemli katkılar sunuyorlar” diye konuştu.



Stoltenberg, Rusya’nın askeri gücünü giderek arttırdığının hatırlatılması ve buna karşılık NATO’nun 3 Baltık ülkesi ve Polonya’ya yerleştirdiği taburların yeterli olup olmayacağının sorulması üzerine, “Biz bunları konuşlandırarak net mesaj veriyoruz. ‘Bizim müttefiklerimizden herhangi birine yapılan saldırı, bütün ittifaka yapılmıştır’ mesajını veriyoruz. Özellikle Baltık devletleri ve Polonya için bütün bu caydırma faaliyetleri aslında bizim çok daha kapsamlı müdahale planımızın bir parçası. Sadece taburlar değil buradaki programımız. O ülkelerin kendi savunma kuvvetleri de çok önemli” şeklinde konuştu.



Rusya’nın askeri varlığının Suriye’de de etkin bir şekilde hissedildiğini söyleyen Stoltenber, “Rusya’nın Suriye’de gerçekten kendi askeri gücünü arttırdığını görüyoruz. Aynı zamanda Suriye dışındaki doğu Akdeniz sularında da mevcudiyetini arttırıyor. Suriye’de farklı hedefler gözettiğini görüyoruz Rusya’nın. Suriye’deki Esad rejimi de hedef gözetmeksizin Halep’i bombalıyor. Bundan birinci derecede sorumlular. Bunun sonucunda da masumların hayatını kaybettiğini görüyoruz. Hastaneler gibi, çeşitli altyapı tesislerinin bombalandığını görüyoruz. Bütün bunların bir son bulması gerekiyor. Suriye’de mutlaka siyasi bir çözüm bulmamız gerekiyor. Şüphesiz ateşkese ihtiyacımız var. İnsani yardımın güvenli şekilde bölgeye ulaştırılmasına ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.



“Trump ABD’nin NATO’ya ve Avrupa savunmasına güçlü bir şekilde destek vereceğini iletti”



Stoltenberg başkan seçilmesi ardından Donald Trump ile de telefonla görüşme fırsatı bulduğunu belirterek, “ Kendisi birinci ağızdan NATO’ya ABD’nin güçlü bir şekilde destek vereceğini iletti. ABD’nin Avrupa’nın ortak savunmasına da destek vereceğini iletti. Kendisi ile işbirliği yapmayı merakla bekliyorum. Sayın Trump seçim kampanyasında savunma bütçesini arttıracağını söylemişti. Avrupa’daki müttefiklerimizin de bütçelerini attırma konusunda bir mesaj verdi. Zaten savunma bütçemizden artık kesmeyelim, katkı paylarımızın arttıralım diye bir karar almıştık. Amerikalılara ve kendi ülkelerimize bütçemizin yüzde 2’sinden fazla pay vereceğimiz sözünü vermiştik. Mutlaka verdiğimiz sözün arkasında durmalıyız. Müşterek bir savunmadan bahsediyoruz. Amerikalıların sözlerini tutmasını istiyorsak, bizler de kendi sözümüzün arkasında durmalıyız ki gerçekten hakkaniyetli bir külfet paylaşımı söyleyebilelim” dedi.



- Stoltenberg, Ermen Milletvekili’nin tuzağına düşmedi



Stotlenberg’e, toplantılarda Türkiye’ye yönelik provokatif söylemleri ile dikkat çeken Ermeni Milletvekili Koryun Nahapetyan da bir soru yöneltti.

Türkiye - Ermenistan sınırının uzun yıllardır kapalı olduğunu ve bunun bölgede güvenlik zafiyeti oluşturduğunu iddia eden Koryun, bu konunun Türk yetkilerle görüşüp görüşülmediğini sordu.

Ancak Stoltenberg’in yanıtı Koryun’un beklediği gibi olmadı. Ermeni vekilin provokasyon tuzağına düşmeyen Stoltenberg, “Bu ikili bir meseledir. İkili düzeyde ele alınması gerekmektedir diye düşünüyorum. Türkiye ve Ermenistan arasında ele alınmalı” yanıtı verdi.