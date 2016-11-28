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Dolar düştü, borsa çıktı

ABD'de Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'ın yeni başkan seçilmesinin ardından, Yeşil Parti ve Demokrat Parti adaylarının üç eyalette oy sayımının yinelenmesi talebi küresel piyasalarda zayıflayan doların 3.42 lira düzeyine kadar gerilemesine yol açtı. Dolarda zayıflama ile Borsa Endeksi'nde artış yüzde 1.0'i geçti.

28 Kasım 2016 Pazartesi 11:11
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Dolar düştü, borsa çıktı
ABD'deki politik gelişmelerin etkisiyle küresel piyasalarda gerileyen dolar, Türkiye'de de 3.47 liralık rekor düzeyinden yaklaşık 5 kuruşluk düşüşle 3.42 - 3.43 lira aralığına çekilirken, parite etkisiyle dolara paralel yükselen euro da 3.6690 liralık tarihi rekor düzeyinden 3.64 - 3.65 liraya çekildi.

Dolardaki zayıflamanın da etkisiyle hisse senedi fiyatları yükseldi. Güne yüzde 0.86 artışla 74 bin 999 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi, yüzde 1.15 yükselişle 75 bin 331 düzeyine kadar çıktı.

Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, ABD'de 8 Kasım'da yapılan seçimlerde, Demokrat Partili aday Hillary Clinton'dan yaklaşık 2 milyon az oy almasına karşın, seçici kurul üyelerinin çoğunluğunu kazandığı için yeni başkan seçilmişti.

Yeşil Parti adayı Jill Stein'in başvurusuyla Wisconsin eyaletinde oylar yeniden sayılacak. Demokrat Parti adayı Clinton, Wisconsin'de oyların yeniden sayılması işlemine gözlemci olarak katılacaklarını açıkladı.

Stein, diğer iki kritik eyalet Michigan ve Pennsylvania'da da yeniden sayım başvurularını yapmak için gereken parayı toplamaya başladı.

Demokrat Partili avukatların da 7 milyon dolarlık hedefin 5.3 milyon dolarına ulaşılması sayesinde, Wisconsin'in yanı sıra Pennsylvania'da da yeniden sayım yapılabileceği belirtiliyor.

Merkez Bankası, art arda yedi ay faiz koridorunun üst bandını indirdikten sonra geçen ay kısa vadeli tüm faizleri sabit tuttuktan sonra, Kasım toplantısında ise politika faizini 0.50 puan, faiz koridorunun üst bandını ise 0.25 puan artırdı.
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