DEAŞ, Suriye'de kimyasal gazlı silah kullandı!

Genelkurmay Başkanlığınca, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin Haliliye bölgesinde terör örgütü DEAŞ tarafından atılan roket sonucu 22 muhalifin göz ve vücutlarında kimyasal gaza maruz kalma belirtilerinin gözlemlendiği açıklandı.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda 96. güne gelindi.

Harekatta, terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmalarda bir muhalif şehit oldu, 14 muhalif yaralandı. Haliliye bölgesinde DEAŞ tarafından atılan roket sonucunda 22 muhalifin göz ve vücutlarında kimyasal gaza maruz kalma belirtileri gözlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklarca, Anifah bölgesindeki 4 DEAŞ hedefi imha edildi.