Çin'de göçük faciasi : 22 ölü!

Çin'in güneyinde bulunan Ciangşi eyaletinde bir elektrik santrali inşaatında meydana gelen göçükte 22 işçi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Şinhua haber ajansı, eyaletin Fıngçıng vilayetinde inşaat halindeki bir elektrik santralinin soğutma kulesi platformunun çökmesi nedeniyle oluşan göçükte 22 işçinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını duyurdu.
Bazı işçilerin de göçükte mahsur kaldığı belirtildi.
Fıngçıng Güvenlik İdaresi, mahsur kalan işçilere yönelik bölgeye sevk edilen sağlık ve itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarına başladığını bildirdi.