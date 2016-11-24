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Çin'de göçük faciasi : 22 ölü!

Şinhua haber ajansı Çin'in Ciangşi eyaletinde bir elektrik santrali inşaatında göçük meydana geldiğini duyurdu. Meydana gelen olayda 22 işçi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

24 Kasım 2016 Perşembe 07:20
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Çin'de göçük faciasi : 22 ölü!

 Çin'in güneyinde bulunan Ciangşi eyaletinde bir elektrik santrali inşaatında meydana gelen göçükte 22 işçi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Şinhua haber ajansı, eyaletin Fıngçıng vilayetinde inşaat halindeki bir elektrik santralinin soğutma kulesi platformunun çökmesi nedeniyle oluşan göçükte 22 işçinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bazı işçilerin de göçükte mahsur kaldığı belirtildi.

Fıngçıng Güvenlik İdaresi, mahsur kalan işçilere yönelik bölgeye sevk edilen sağlık ve itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarına başladığını bildirdi.

Son Güncelleme: 24.11.2016 08:08
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