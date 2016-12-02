Çin bu olayı konuşuyor! İdam edilen adam suçsuz bulundu

Çin'de bir kişi, hakkında verilen idam cezasının infazından 21 yıl sonra suçsuz bulundu.

China Daily gazetesinin haberine göre, Çin'de tecavüz ve cinayet suçlamasıyla 1995 yılında idam edilen Niu Şubin'in, dava dosyasının tekrar açılmasıyla masum olduğu anlaşıldı.

Çin Yüksek Halk Mahkemesine bağlı Liaoning eyaletinin Şınyang kentindeki İkinci Gezici Mahkeme, verilen idam cezasına ilişkin tartışmalı dava dosyasını 6 ay önce tekrar açtı.

Mahkeme, soruşturma sonucu yetersiz delil ve açık olmayan durumlar doğrultusunda Niu Şubin'in ölümünden 21 yıl sonra aklandığını açıkladı. Çin Yüksek Halk Mahkemesi de Niu Şubin ile ilgili verilen yanlış idam kararından dolayı özür diledi.

Niu Şubin, Hıbey eyaletinin Şıciacuang kentinde 1994 yılında bir kadına tecavüz etmek ve onu öldürmekle suçlanarak 1995'te idam edilmişti.

Geçen şubat ayında da ülkenin İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde 20 yıl önce benzer bir suçtan idam edilen Huugjilt adlı kişinin yanlışlıkla idam edildiği belirtilmiş ve bu karara adı karışan 27 yetkili suçlu bulunmuştu.