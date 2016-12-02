Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

Çin bu olayı konuşuyor! İdam edilen adam suçsuz bulundu

China Daily gazetesi , Çin'de tecavüz ve cinayet suçlamasıyla 1995 yılında idam edilen Niu Şubin'in suçsuz bulunduğunu yazdı. Gazete ayrıca mahkemenin idam edilen kişinin ailesinden özür dilediğini duyurdu...

02 Aralık 2016 Cuma 07:39
72 Okunma
Çin bu olayı konuşuyor! İdam edilen adam suçsuz bulundu

 Çin'de bir kişi, hakkında verilen idam cezasının infazından 21 yıl sonra suçsuz bulundu.

China Daily gazetesinin haberine göre, Çin'de tecavüz ve cinayet suçlamasıyla 1995 yılında idam edilen Niu Şubin'in, dava dosyasının tekrar açılmasıyla masum olduğu anlaşıldı.

Çin Yüksek Halk Mahkemesine bağlı Liaoning eyaletinin Şınyang kentindeki İkinci Gezici Mahkeme, verilen idam cezasına ilişkin tartışmalı dava dosyasını 6 ay önce tekrar açtı.

Mahkeme, soruşturma sonucu yetersiz delil ve açık olmayan durumlar doğrultusunda Niu Şubin'in ölümünden 21 yıl sonra aklandığını açıkladı. Çin Yüksek Halk Mahkemesi de Niu Şubin ile ilgili verilen yanlış idam kararından dolayı özür diledi.

Niu Şubin, Hıbey eyaletinin Şıciacuang kentinde 1994 yılında bir kadına tecavüz etmek ve onu öldürmekle suçlanarak 1995'te idam edilmişti.

Geçen şubat ayında da ülkenin İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde 20 yıl önce benzer bir suçtan idam edilen Huugjilt adlı kişinin yanlışlıkla idam edildiği belirtilmiş ve bu karara adı karışan 27 yetkili suçlu bulunmuştu.

Son Güncelleme: 02.12.2016 08:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'dan skandal açıklama : Takımlarımız Türkiye'ye gitmesin!
İran'dan skandal açıklama : Takımlarımız Türkiye'ye gitmesin!
Büyükelçi Andrey Karlov'un cenazesi Moskova'da!
Büyükelçi Andrey Karlov'un cenazesi Moskova'da!
Almanya'da Noel pazarına terör saldırısı: 9 ölü
Almanya'da Noel pazarına terör saldırısı: 9 ölü

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle