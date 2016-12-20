Büyükelçi Andrey Karlov'un cenazesi Moskova'da!

Ankara'da Çağdaş Sanatlar Merkezi'inde katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Büyükelçi Andrey Karlov'un naaşı Moskova'ya getirildi.
ÇAVUŞOĞLU VE LAVROV KARŞILADI
Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen devlet töreniyle Moskova'ya uğurlanan Karlov'un naaşını taşıyan uçağı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Vnukovo Havalimanı'nda karşıladı.
ÇAVUŞOĞLU TESKİN ETMEYE ÇALIŞTI!
Çavuşoğlu, burada Karlov'un eşi ve annesine taziyelerini iletti.
Karlov'un naaşı Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen devlet töreniyle Moskova'ya uğurlanmıştı. Törene, hükümeti temsilen Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanlığı adına da Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız katılmıştı.
Konuşmaların yapılmasının ardından, Karlov'un naaşı askeri kıta eşliğinde uçağa taşınmıştı.