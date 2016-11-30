Bu karar Türkiye'de verilseydi kıyamet kopardı!

Geçen yıl Macaristan-Sırbistan sınır kapısında polis ile sığınmacılar arasında çıkan arbede sonrası gözaltına alınan Suriyeli, polisine taş ve şişe attığı gerekçesiyle terörizm suçundan dolayı 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Sanığın ellerinin ve ayaklarının kelepçeli bir şekilde mahkeme salonuna getirilmesi dikkati çekti.
Sanığın ellerinin ve ayaklarının kelepçeli bir şekilde mahkeme salonuna getirilmesi dikkati çekti.
Son Güncelleme: 01.12.2016 07:40
Hilal ve Haçlı Savaşı. Görmeyen Ahmaktır Haindir. Uyan Ümmet uyan Türk milletinin yanında yerini al yarın Çok geç.
Bir de Türkiye de özgür lük istiyorum diyen ler var..