Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

Bu karar Türkiye'de verilseydi kıyamet kopardı!

Macaristan'da polise taş ve şişe attığı iddiasıyla bir Suriyeli 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suriyeli sanık mahkeme salonuna elleri ve ayakları kelepçeli şekilde getirildi. Avrupa Birliği üyesi olan Macaristan'da böyle bir kararın alınmasına diğer birlik ülkelerin ne tepki vereceği şimdiden merak konusu...

30 Kasım 2016 Çarşamba 20:06
2341 Okunma
Bu karar Türkiye'de verilseydi kıyamet kopardı!
Geçen yıl Macaristan-Sırbistan sınır kapısında polis ile sığınmacılar arasında çıkan arbede sonrası gözaltına alınan Suriyeli, polisine taş ve şişe attığı gerekçesiyle terörizm suçundan dolayı 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanığın ellerinin ve ayaklarının kelepçeli bir şekilde mahkeme salonuna getirilmesi dikkati çekti.
Son Güncelleme: 01.12.2016 07:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Gazı 3 hafta önce

Hilal ve Haçlı Savaşı. Görmeyen Ahmaktır Haindir. Uyan Ümmet uyan Türk milletinin yanında yerini al yarın Çok geç.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatandaş 3 hafta önce

Bir de Türkiye de özgür lük istiyorum diyen ler var..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
İran'dan skandal açıklama : Takımlarımız Türkiye'ye gitmesin!
İran'dan skandal açıklama : Takımlarımız Türkiye'ye gitmesin!
Büyükelçi Andrey Karlov'un cenazesi Moskova'da!
Büyükelçi Andrey Karlov'un cenazesi Moskova'da!
Almanya'da Noel pazarına terör saldırısı: 9 ölü
Almanya'da Noel pazarına terör saldırısı: 9 ölü

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle