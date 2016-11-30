Bu karar Türkiye'de verilseydi kıyamet kopardı!

Macaristan'da polise taş ve şişe attığı iddiasıyla bir Suriyeli 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suriyeli sanık mahkeme salonuna elleri ve ayakları kelepçeli şekilde getirildi. Avrupa Birliği üyesi olan Macaristan'da böyle bir kararın alınmasına diğer birlik ülkelerin ne tepki vereceği şimdiden merak konusu...