BM'den Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar!

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, tüm uyarı ve yaptırımlara rağmen nükleer silah ve balistik füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulanmasını içeren karar tasarısını kabul etti.

ABD tarafından Konseye getirilen ve çok sayıda BM üyesi ülke tarafından da destek verilen tasarı, 15 üyeli Konseyde oy birliği ile kabul edildi.

Kararda, Kuzey Kore'nin bir yıl içinde ihraç edebileceği kömürün değerinin 400 milyon dolar ya da toplam kömür hacminin 7,5 milyon tonu geçemeyeceği belirtilerek, Kuzey Kore ile kömür ticareti yapan üye ülkelerin de söz konusu ticaret kayıtlarını hemen BM Kuzey Kore Yaptırımları Komitesine ulaştırması isteniyor.

Komite, belirlenen limit dolduğunda üye ülkelerin Kuzey Kore'den kömür almasını engelleyecek.

Kuzey Kore'de üretilen kömürün neredeyse tamamını Çin satın alıyor. BMGK'nın daimi üyesi Çin'in bu karara uyması halinde Kuzey Kore'nin kömür satışından elde edeceği yıllık gelirin yarısından fazlasını kaybetmesi bekleniyor.

Kömür satışına sınırlama getirilen tasarıda Kuzey Kore'nin çinko, bakır, nikel ve gümüş ihracatı ise tamamen yasaklandı.

- Diplomatlara sınırlama

Kararda sınırlama getirilen alanlardan biri de diplomatik temsilcilikler oldu. Üye ülkelerden kendi başkentlerindeki Kuzey Kore misyonlarında çalışan diplomat ve görevli sayısını sınırlı tutmaları, temsilciliklerin banka hesap sayısını sınırlamaları ve misyonların bulunduğu binaların sadece diplomatik amaçlı kullanılmasına izin vermeleri istendi.

Nükleer aktivitelere karıştığı tespit edilen Kuzey Kore hükümet yetkililerinin ülkelere girişi ya da transit olarak geçmelerinin engellenmesi de talep edilen kararda, aralarında eski büyükelçilerin de olduğu 11 Kuzey Koreliye seyahat yasağı ve varlık dondurma tedbiri uygulanması kabul edildi.

BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'ye 2006 yılından bu yana nükleer faaliyetleri nedeniyle ambargo uyguluyor.

Konsey son olarak bu yıl mart ayında Kuzey Kore'ye bugüne kadarki en ağır yaptırımları içeren 2270 sayılı kararı kabul etmişti.

Kuzey Kore bu kararın ardından da çok sayıda balistik füze ve nükleer silah denemesi yapmış Konsey de bu eylemleri kınayarak daha ileri yaptırım uygulama tehdidinde bulunmuştu.