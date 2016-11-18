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Bankaya 'torpil' cezası : Tam 264 milyon dolar!

Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük bankaları arasında yer alan JP Morgan Chase, Çinli yetkililerin vasıfsız çocuklarına iş verdiği gerekçesiyle 264 milyon dolar cezaya çarptırıldı. Adalet Bakan Yardımcısı Leslie Caldwell, olay hakkında "düpedüz yolsuzluk"dedi.

18 Kasım 2016 Cuma 06:31
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Bankaya 'torpil' cezası : Tam 264 milyon dolar!

ABD'nin en büyük bankalarından JP Morgan Chase, üst düzey Çinli yetkililerin çocuklarını, çıkar sağlamak için işe alması nedeniyle 264 milyon dolar cezaya çarptırıldı.

ABD Adalet Bakanlığı, ABD Merkez Bankası (Fed) ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yapılan açıklamalara göre, banka Rüşvetle Mücadele Yasası'nı ihlal eden işe alımlardan dolayı 264 milyon dolar para cezası ödeyecek. Bu miktarın yaklaşık 130 milyon doları SEC'ye, 72 milyon doları Adalet Bakanlığına ve 62 milyon doları Fed'e verilecek.

Adalet Bakan Yardımcısı Leslie Caldwell, çıkar ilişkileri çerçevesinde yapılan işe alımları "düpedüz yolsuzluk" olarak nitelendirdi.

JP Morgan Chase'ten yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu işe alım faaliyetlerinin "kabul edilemez" olduğu ve 2013 yılında sona erdiğini belirtildi. 

Bankanın Çin'de iş yapabilmek için üst düzey hükümet yetkililerinin "vasıfsız" çocuklarını işe almasına yönelik soruşturmalar 2013'te başlatılmıştı. 

"Kızlar ve Oğullar" adlı program çerçevesinde yaklaşık 100 kişinin Çinli hükümet yetkililerinin referansıyla işe alındığı iddiaları daha önce basına yansımıştı.

Banka, skandalın gün yüzüne çıkmasının ardından rüşvet niteliğindeki işe alımların özellikle Asya-Pasifik iştirakinde yaşandığını kabul etmişti.

Son Güncelleme: 18.11.2016 06:39
Anahtar Kelimeler:
Abdde YolsuzlukAmerikanın En Büyük BankasıJP Morgan Chase Torpil
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