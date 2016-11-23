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Avustralya'da Dehşet Verici Olay: Kediler Birbirini Yedi

Avustralya'da evde yalnız bırakılan 13 kedi açlıktan öldü. Ve diğer aç olan kedi ise ölen kedileri yedi.

23 Kasım 2016 Çarşamba 15:09
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Avustralya'da Dehşet Verici Olay: Kediler Birbirini Yedi
Hayvanlara kötü muameleyi önlemek için faaliyet gösteren ''Royal Society for Prevention of Cruelty to Animals'' (RSPCA) yetkilileri Eylül 2015'de Avustralya'nın güneyinde bulunan Adelaide'deki bir eve yaptığı baskında 13 ölü ve hayatta olmasına karşın çok zayıflamış bir kedi buldular.

Hayvan Sahibi Kadın İse 'Hayvanlara Eziyet Etmekle" Suçlandı

BBC Türkçe'nin haberine göre; 43 yaşındaki kadın hayvan edinmekten men ve 12 ay boyunca bir kez daha suç işlediği takdirde tazminat ödeme cezası verildi. Olayın kurum personeli için de içler acısı olduğunu söyleyen RSPCA'nın Güney Avustralya sorumlusu Andrea Lewis "Korkunç şeyler gördüler ve uzun bir süre de etkisi devam edecek" dedi.

Evde yalnız bırakılan 13 kedi birbirini yedi

RSPCA tarafından kaydedilen video görüntülerinde evin darmadağın ve hayvan dışkısı içinde olduğu görüldü. Ayrıca görüntülerde bir görevli "Bu kedi, ölmüş bir kediyi mi yemiş?" diye soruyor. Diğer görevliyse "Evet, birkaç tane daha var' diye cevaplıyor. Andrea Lewis "İnsanlar kesinlikle hayvanlarını yanlız bırakmamalı. Hayvanlara iyi bakmak herkes için yasal bir yükümlülük" dedi.
Bir aile tarafından sahiplenilen Trooper'ın ise iyi olduğu ve yeni ailesi tarafından çok sevildiği söylendi.
Son Güncelleme: 23.11.2016 15:18
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