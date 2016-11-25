Amerikan futbolu oynanırken ateş açıldı : 2 ölü

ABD'nin Kentucky eyaletindeki geleneksel Şükran Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen spor müsabakasında, izleyicilere açılan ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybettiği bildirildi.

Silahlı saldırı, Kentucky eyaletinin Louisville kentinde Şükran Günü (Thanksgiving) etkinlikleri kapsamında düzenlenen Amerikan futbolu müsabakaları esnasında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Olayın görgü tanıkları 19 el ateş edildiğini, ancak saldırganların net olarak görülmediğini ifade etti. Lousville Belediye Başkanı Greg Fischer'ın olay yerine çok yakın olduğu ve silah seslerinin duyulmasının ardından polisler tarafından hemen bölgeden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Louisville Polis Departmanı Sözcüsü Dwight Mitchell, saldırganların arandığını ve saldırının motivasyonunun bilinmediğini açıkladı.

Yetkililer son cinayetlerle birlikte kentte 2016 yılında meydana gelen saldırılar sonucunda ölen kişi sayısının 106'ya ulaştığını bildirdi.

ABD'de geleneksel olarak her yıl kasım ayının 4. perşembe günü, Şükran Günü olarak kutlanıyor.