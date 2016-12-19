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Almanya'da Noel pazarına terör saldırısı: 9 ölü

Almanya’nın başkenti Berlin’de bir Noel pazarına giren kamyon 9 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açtı. Olay yerine çok sayıda ambulans geldi. Olayın terör saldırısı olduğu açıklandı...

19 Aralık 2016 Pazartesi 23:33
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Almanya'da Noel pazarına terör saldırısı: 9 ölü

Almanya’nın başkenti Berlin’de bir Noel pazarına giren kamyon 9 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açtı. Olayın terör saldırısı olduğu açıklandı...

Berlin’in turistik merkezlerinden Kurfuerstendamm’daki olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans gönderildi. 

Berlin polisi, en az 9 kişinin öldüğünü doğrularken, olayın bir kaza mı, yoksa terör saldırısı mı olduğu konusunda soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. 

Olay sırasında, tarihi Yıkık Kilise yakınındaki Noel pazarında bulunan görgü tanıkları, kamyonu kullanan şoförün kaçtığını ifade ettiler.

Bölgeyi kordon altına alan polis, alana girişlere izin vermiyor. 

Son Güncelleme: 20.12.2016 11:30
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