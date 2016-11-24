ABD donanmasının kimlik bilgilerini çaldılar!

ABD Deniz Kuvvetlerinde görev yapan ve daha önce çalışan 134 bin 386 kişinin kimlik bilgilerinin çalındığı açıklandı.

Deniz Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, donanmanın destek hizmeti aldığı Hewlett Packard Girişim Hizmetlerinde çalışan bir görevlinin bilgisayarının gizliliğinin ifşa edildiği bildirildi.

Araştırmalar sonucu olayın 22 Kasım'da gerçekleştiğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, "Şu anda çalışmakta olan ve daha önce çalışmış 134 bin 386 denizciye ait kimlik bilgileri, sosyal güvenlik numaraları dahil olmak üzere hassas bilgilere bilinmeyen kişiler tarafından ulaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

Konuyla ilgili araştırmanın henüz yeni başlatıldığı kaydedilen açıklamada, bilgileri çalınan görevlilerin durumdan haberdar edileceği belirtildi.

Açıklamada, bilgisayarı ele geçirilen Hewlett Packard çalışanının suçlu olduğuna dair henüz bir kanıt bulunmadığı ifade edildi.